PSG : Tuchel a éteint une polémique excluante pour Neymar

PSG : le debrief du mercato des Parisiens

Depuis quelques jours, il semble que les nuages qui s'accumulaient autour de Thomas Tuchel se soient dissipés. Le coach du PSG a remis son équipe dans le sens de la marche, avec une première place dans son groupe de Ligue des champions. En interne, il y aurait aussi du mieux, notamment avec Leonardo.

Une tendance qui accompagne des relations avec son vestiaire qui restent bonnes malgré les problèmes récents. Il faut dire que Tuchel a pris soin de s'entourer de tauliers qu'il consulte régulièrement pour prendre des décisions importantes.

Tuchel veut un Neymar concentré sur le terrain

Ce conseil des sages, qui regroupe Marquinhos, Verratti, Mbappé, Kimpembe ou encore Keylor Navas, compte en revanche un absent de marque en la personne de Neymar. Mais Thomas Tuchel est très serein sur le sujet. Dans des propos relayés par RMC, le coach du PSG a détaillé son choix, souhaitant concentrer son leader technique uniquement sur le terrain.

« Je parle beaucoup avec lui seul. Je suis toujours proche de lui et on parle beaucoup. Pour moi c'est important qu'il soit libre de dire ce qu'il pense. On parle beaucoup tactiquement et personnellement. C’est seulement mon avis mais il n’est pas avec les cinq car je ne veux pas qu’il ait trop de choses dans la tête, qu'il soit distrait avec ces choses. Il prend la responsabilité sur le terrain, c'est un artiste et il est créatif. C’est pour ça que je ne veux pas qu’il pense trop aux choses concernant l’organisation », a expliqué le technicien allemand devant la presse.