PSG : Tuchel a réglé une autre question épineuse après Leonardo

Si Thomas Tuchel peut parfois se risquer à des déclarations publiques qui tournent au clash, l'entraîneur du PSG était plutôt d'humeur arrangeante ce jeudi. Comme nous l'évoquions plus tôt dans la journée, le coach allemand a désamorcé les polémiques récentes avec Leonardo, qui a soutenu son coach publiquement.

« C'est toujours bien si le directeur sportif est aux côtés de l'entraîneur. Mais on travaille toujours de la même façon, toujours proches, on donne tout chaque jour. C'est toujours le coach qui est responsable, c'est la vie. Mais ce n'est pas un problème », a confié Tuchel.

Tuchel remercie Deschamps pour Mbappé

Mais le cas Leonardo n'est pas le seul que le coach allemand a réglé. Il y a quelques jours encore, la convocation risquée de Kylian Mbappé en équipe de France avait fait réagir alors qu'il revenait de blessure. En jouant seulement une demi-heure contre la Suède (4-2), Didier Deschamps n'a pas pris de risque avec le prodige parisien. Ce que Tuchel a apprécié.

« Je suis heureux que Deschamps ait été fiable et ne l'ait fait jouer que 30 minutes. On a eu une bonne communication avec l'équipe de France, on sait exactement ce qu'il a fait là-bas. C'était top. Il a fait un bon entraînement avec nous hier (mercredi). Je suis confiant pour qu'il joue demain (vendredi), il faut juste qu'on se détermine sur le nombre de minutes », a annoncé le coach du PSG.