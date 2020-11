PSG : Tuchel dispose d'un joueur presque aussi vital que le tandem Neymar - Mbappé

Si Kylian Mbappé et Neymar Jr manquent cruellement au Paris Saint-Germain quand ils ne sont pas sur le terrain, Thomas Tuchel dispose d'un autre joueur fondammental dans son effectif. Hier, en conférence de presse avant PSG – Girondins, le technicien allemand a évoqué le cas de Marco Verratti : « Marco peut tout changer », a-t-il lâché, reconnaissant que l'absence de l'Italien sur les huit derniers matches avait pesé lourd.

Une statistique montre l'importance de Verratti sur le jeu parisien : le PSG perd une fois sur trois en son absence contre « seulement » une fois sur cinq quand il est sur le pré. Dans les colonnes du Parisien, Eric Carrière explique d'ailleurs l'importance du « Petit Hibou ».

Verratti, un outil essentiel pour faire briller les stars offensives

« Depuis l'époque de Laurent Blanc, Paris aime la possession et passer par les défenseurs et les milieux pour relancer. Ce n'est pas le registre de joueurs comme Danilo Pereira ou Ander Herrera, qui n'ont pas la qualité de passe pour casser une ligne ou deux et transpercer l'adversaire. Or, c'est exactement là où Verratti est très bon (…) Quand les milieux de terrain n'éliminent jamais personne, cela devient très facile pour l'adversaire de défendre car il n'y a plus qu'une zone à surveiller. Verratti par une seule passe arrive à placer Neymar ou Mbappé en un-contre-un... C'est souvent fatal et cela leur évite aussi d'avoir à faire des efforts pour effectuer les décalages », a expliqué le consultant de Canal+.

Par ricochet on peut donc espérer que le retour de Marco Verratti, attendu sur 45 minutes ce samedi contre Bordeaux, permette à Neymar et Mbappé, décevants face à Leipzig, de se libérer un peu plus …