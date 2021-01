PSG : Tuchel, Pochettino, le Qatar, Messi, Neymar...Leonardo déballe tout

Une mise au point. Toujours attendue lorsqu'il s'agit du PSG et de son directeur sportif, Leonardo. Dans un entretien accordé à France Football, l'homme fort du recrutement parisien est donc revenu sur les sujets chauds du moment. Et ça ne manque pas de piment. Jugez plutôt.

Tuchel

"«On savait, et il savait, que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison... Mais là, nous avons décidé d'anticiper un peu. (...) On n'a pas changé de coach pour faire les beaux. (...) Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n'était pas la première fois que l'on parlait ensemble de la situation. Peut-être qu'il ne me comprenait plus..."

Pochettino

"Je pense qu'il est important d'affirmer un style sur le terrain. Parce que Paris doit avoir son identité. Ça ne se fait pas en quelques semaines mais sur plusieurs années. Et je pense que Pochettino peut nous permettre d'affiner ça d'une manière constante et en rapport avec l'ADN du club."

Le Qatar

"«Cette relation (NDLR : entre le Qatar et le PSG) est basée sur l'émotion et la passion pour le PSG et le football. Je continue de penser que les gens ne sont pas toujours très reconnaissants vis-à-vis de cet engagement. Regardez quelques secondes ce que le PSG de QSI a fait pour la Ligue 1. Pastore, Ancelotti, Thiago Silva, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Navas... Ils sont tous venus dans le Championnat de France grâce à qui ? On peut penser au jour où le Qatar, fatigué par toutes ces histoires, déciderait de partir ?"

Le Mercato

"Neymar et Mbappé, j'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là."

Messi

"Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois (NDLR : d'ici la fin de la saison) dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période."