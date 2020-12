PSG : Tuchel recadre ses joueurs, Neymar se retourne contre eux !

Il ne faut pas se payer trop longtemps la tête de Thomas Tuchel. Samedi, l’entraîneur du PSG était pourtant remonté comme un coucou après le nul enregistré contre les Girondins de Bordeaux au Parc des Princes (2-2).

Au coup de sifflet final, le coach allemand du PSG a assuré qu’il recadrerait son groupe pour qu’il soit prêt mercredi face à Manchester United en Ligue des champions (21h). Il a tenu parole. Dans son édition du jour, Le Parisien explique que Tuchel n’a pas hésité à passer un coup de gueule devant ses joueurs le lendemain de la contre-performance bordelaise.

Neyma se plaint d'un excès d'individualisme !

« Sans cibler un élément plus qu’un autre, Tuchel a pointé du doigt le niveau de jeu affiché et s’est plaint du replacement défensif erratique », explique le quotidien francilien ce mardi. Tuchel s’est aussi demandé où était passé l’état d’esprit affiché par son groupe lors du Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne. De son côté, on lit aussi que Neymar regrette qu’en interne « certains jouent une partition trop personnelle. » Les joueur du PSG se regroupent d’ailleurs moins en dehors du terrain que ces derniers mois mais seraient bien remobilisés avant cette rencontre capitale pour la suite de la saison européenne du PSG.