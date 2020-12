PSG : Tuchel sans son meilleur joueur face à Manchester United ?

Thomas Tuchel peut devenir un phénomène à lui seul. Un peu plus de trois mois après avoir été le premier à hisser le PSG en finale de la Ligue des champions, le technicien allemand pourrait aussi être le premier à ne pas réussir à l’extraire de la phase de groupes.

Pour ne pas entrer dans la légende de manière aussi indigeste, Tuchel devra mettre sa meilleure équipe sur pied face à Manchester United (21h). À ce titre, il reste quelques incertitudes dans son équipe de départ.

Kean sur le banc ?

Dans son édition du jour, L’Équipe mise sur un Marquinhos en défense centrale et un Danilo Pereira dans l’entrejeu, aux côtés de Marco Verratti et Leandro Paredes. Layvin Kurzawa, lui, serait titulaire au poste d’arrière gauche. En attaquant, Neymar et Mbappé devraient être alignés... très probablement avec Angel Di Maria à leurs côtés.

L’Argentin, qui vient de se prendre le bec avec Tuchel suite au nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2), devrait être préféré à Moise Kean. Cela obéirait à une certaine logique vu l’aura que peut avoir l’ancien Mancunien en C1 mais l’idée de se passer de celui qui est l’attaquant le plus efficace du PSG cette saison pourrait également surprendre.