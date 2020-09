PSG : Tuchel tient déjà le remplaçant de Mbappé face à Lens et l'OM

Kylian Mbappé ayant rejoint Neymar et Mauro Icardi dans le camp des positifs à la Covid-19, Thomas Tuchel se retrouve sans aucune solution à la pointe de son attaque pour les deux matches du Paris Saint-Germain à Lens et contre l'Olympique de Marseille jeudi et dimanche. Le report de ces deux rencontres exclu du fait des nouvelles règles sanitaires établies par la LFP, il faudra bien trouver des solutions pour aligner une équipe compétitive.

Kalimuendo titulaire en attendant Choupo ?

Si Pablo Sarabia peut toujours dépanner dans l'axe même s'il ne s'agit pas de son poste de prédilection, d'autres options sont aussi à l'étude. D'après Le Parisien, le « remplaçant naturel » de Kylian Mbappé devrait s'appeller... Arnaud Kalimuendo (18 ans).

Présent en équipe de France U20 jusqu'à hier et attendu ce mardi au Camp des Loges pour les tests PCR, le « Titi » se trouve aujourd'hui être le seul attaquant de métier disponible en attendant la signature probable d'Eric-Maxim Choupo-Moting qui devrait s'accélérer dans les prochaines heures.