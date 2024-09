PSG : Ugarte revient sur son été anxiogène

Dès le début du mercato estival, Manuel Ugarte a été poussé vers la sortie par le PSG. Le club de la capitale, qui l'avait acheté un an plus tôt au Sporting pour 60 M€, souhaitait récupérer 70 M€. Très intéressé, Manchester United a été refroidi par cette somme, ce qui fait que les négociations ont duré de longues semaines. De trop longues semaines pour le principal intéressé, qui a dû attendre le 30 août pour voir les deux parties se mettre d'accord sur une indemnité de 50 M€ plus des bonus.

Ugarte a révélé avoir été "très anxieux"

Interrogé en zone mixte après le nul entre l'Uruguay et le Paraguay (0-0) en éliminatoires de la Coupe du monde, Ugarte reconnaît avoir mal vécu toute cette période : "La pré-saison a été étrange pour moi, car je n'ai pas l'habitude de me retrouver dans cette situation, de jouer aussi peu. L'attente liée à ce transfert m'a rendu très anxieux". Peut-être moins que le non-match de sa nouvelle équipe face à Liverpool (0-3) à Old Trafford, le jour de sa présentation...

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

On a discuté avec @LucasMoura7 au Brésil ! 🎙️



De retour en sélection brésilienne cette nuit, notre ancien Parisien est revenu sur ses années très spéciales passées dans le Club de la capitale. ❤️💙 pic.twitter.com/SMEVxXo2am — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 7, 2024