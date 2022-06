PSG, OGC Nice : un ancien buteur parisien fait l’éloge de Christophe Galtier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG va encore changer d’entraîneur cet été. Après les déception avec Mauricio Pochettino, les dirigeant ont pris une décision radicale et vont se séparer du coach argentin. Christophe Galtier sera vraisemblablement son successeur et devrait prendre ses fonctions dans les prochains jours. Un ancien buteur du club de la capitale s’est récemment exprimé sur l’ancien coach du LOSC.

Sur le Twitch de RMC Sport, Mevlüt Erding s’est exprimé : « C’est un entraîneur extraordinaire. Dans la relation humaine, il est trop fort. Ça fait 15 ans qu’il est entraîneur. Je ne vous parle pas de la tactique, mais la relation qu’il a avec les joueurs, c’est 80% de mental. Je m’étais entraîné avec Carlo Ancelotti pendant quelques mois et je peux vous dire que c’était aussi 80% de communication et le reste c’est l’entraînement. Je connais très bien Christophe Galtier et je pense honnêtement qu’il prend exemple sur Ancelotti. Il tire vraiment les joueurs vers le haut. »

Pour résumer Alors que Christophe Galtier devrait devenir le nouvel entraîneur du PSG, un ancien buteur parisien fait l’éloge du coach français. Mevlüt Erding loue le côté humain du futur entraineur du club de la capitale et pense qu'il va réussir.

Adam Duarte

Rédacteur