PSG : Thomas Tuchel voit son cœur brisé !

Il peut être difficile de partager la vie d’un sportif. Les absences à repatinons, les voyages, les transferts sont de gros obstacle à une vie de couple. Aujourd’hui c’est un ancien coach du PSG qui en subit les frais.

Le Daily Mail annonce que l’épouse de l’entraineur allemand Thomas Tuchel vient d’entamer une procédure de divorce, après 13 ans de mariage. Le tabloïd anglais précise qu’il n'y a plus aucune possibilité de réconciliation.

This Is The end !

Some personal Thomas Tuchel news, per the Mail. https://t.co/t6liVF8LoF — Matt Debono (@MattDebonoSI) April 2, 2022

Adam Duarte

Rédacteur