PSG : un ancien coach du FC Nantes visé pour remplacer Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si Mauricio Pochettino est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023, rien n'indique que l'Argentin ira au bout de son contrat dans la Capitale. La piste Zinédine Zidane s'étant compliquée, le dossier Antonio Conte (Tottenham) n'étant pas simple, Paris a quelques idées.

Comme révélé par notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, la piste Thiago Motta (La Spezia) en est bien une mais l'ancien milieu francilien manque un peu d'expérience et d'autres plans sont étudiés en parallèle par Leonardo.

Sergio Conceição au PSG, c'est possible !

D'après Foot Mercato, le directeur sportif du PSG aurait récemment ouvert une autre piste : celle menant à l'actuel coach du FC Porto, Sergio Conceição. Champion du Portugal cette saison et sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Dragões, le sanguin lusitanien présente un avantage : il connait déjà la Ligue 1 pour avoir dirigé quelques mois (et avec succès!) le FC Nantes.

Toujours selon le site internet, Sergio Conceição dispose d'une clause libératoire dans son contrat à 10 M€. Une somme loin d'être insurmontable pour l'Etat-major de Doha si son profil est validé par les principaux décideurs francilien...

Sergio Conceição plait au PSG En quête d'un nouvel entraîneur pour le PSG, Leonardo aurait discuté avec Sergio Conceição (ex-FC Nantes), actuellement en poste au FC Porto. S'il est choisi, Paris devra s'affranchir de sa clause libératoire de 10 M€ chez les Dragons.

Alexandre Corboz

Rédacteur