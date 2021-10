PSG : un ancien de l’OM donne une arme aux Parisiens pour relancer Messi à Marseille !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG s’en est bien sorti hier devant le RB Leipzig (3-2). Menés et trimballés par moments par les Allemands, les hommes de Mauricio Pochettino s’en sont remis aux exploits individuels de Kylian Mbappé et Lionel Messi pour s’en tirer avec une précieuse victoire. Si l’attaquant argentin a inscrit un doublé, Daniel Riolo n’a pas manqué de critiquer son apport très discret dans le jeu.

« Messi, ça va être un joueur décisif par à-coups mais à côté de ça, il ne fait pas grand-chose, a-t-il analysé au micro de RMC Sport. Tu l’as pris pour briller, il te met un doublé important et si tu ne retiens que les chiffres et les stats tu peux te dire qu’il a été capital mais dans le jeu il n’apporte pas grand-chose. Il n’accélère plus, tu sens que tout peut partir de ses pieds et qu’il peut tout éclairer mais ça va être compliqué parce que ce n’est que Leipzig. Quand ça va être au-dessus, ça va être un peu compliqué. J’ai gardé un œil sur Liverpool, Atlético, Bayern... attention il y a beaucoup d’équipes en Ligue des champions. »

« Il faut surjouer sur Messi »

Xavier Gravelaine a fait sensiblement la même analyse que Riolo sur la puissance offensive du PSG... surtout portée par Mbappé. « Sans lui, le Paris-SG ne gagne jamais. Je ne sais pas s’il sera capable de rester en pleine bourre toute la saison, à retirer à chaque fois des épines du pied de son équipe. Sinon, il faudra trouver d’autres solutions », a-t-il déclaré dans L’Équipe.

Au sujet d’autres solutions, l’ancien attaquant de l’OM encourage les joueurs du PSG à jouer davantage sur Messi avant le Classique de dimanche à Marseille en clôture de la 11e journée de L1 (20h45). « Quand certains joueurs auront compris que quand on est moins bien techniquement, il faut surjouer sur Messi et plus l’utiliser, a-t-il ajouté. C’est clair et évident. Il faut qu’il s’adapte. C’est normal. Mais il faudra lui faire toucher davantage de ballons pour donner plus de confiance à lui et à l’équipe. Messi est habitué à avoir trois joueurs sur le dos. Lui donner le ballon, ça soulage. Il faut le trouver à l’intérieur et dans les déviations. Surtout qu’il est capable de décrocher. Messi, c’est une arme. Et il faut l’utiliser. Sinon, on aura l’impression qu’il ne joue que vingt minutes par match. »

« Sauvé par ses artistes » en une du journal L'Équipe du mercredi 20 octobre.



🗞 Lire l'édition > https://t.co/KaX7bDQ1pB pic.twitter.com/SLmxoqqhPN — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 20, 2021