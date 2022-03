PSG : un ancien de l'OM et de l'ASSE pour remplacer d'urgence Pochettino ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Gros coup de gueule de Pierre Ménès lundi soir au lendemain de la défaite du PSG à Monaco (0-3). Selon le journaliste, le club de la capitale devrait remplacer Mauricio Pochettino dès ces prochains jours... « A quoi ça sert de la garder ?, s'interroge-t-il. Il y a urgence. Ce qu'on a vu à Monaco est honteux. Les mecs n'en ont plus rien à foutre. Quand on voit Marquinhos errer sur le terrain, c'est symptomatique du ras le bol. »

Et à Ménès d'ajouter... « Zoumana Camara amènerait un peu de fraîcheur. J'en peux plus de l'autre nounours qui ne fait même pas de coaching. C'est usant. » Pour rappel, Camara est l'actuel coach des U19 parisiens.

Laurent HESS

Rédacteur