PSG : un ancien de l’OM pointe du doigt la presse dans le dossier Neymar !

PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

En début de semaine passée, des supporteurs du PSG sont allés manifester devant le domicile de la star du PSG, Neymar. Une action en raison de la mauvaise situation sportive et de l’attitude du numéro 10 parisien. L’international brésilien a été insulté par une partie des personnes présentes à proximité de sa maison.

Pour Samir Nasri, les médias ont une responsabilité dans cette montée en tension contre Neymar. « Tout ça c’est la faute de la presse. On a opposé Neymar à Mbappé, donc aujourd’hui si on veut que Mbappé soit heureux il faut taper sur Neymar. Mais Neymar c’est lui qui porte l’équipe en début de saison », a expliqué l’ancien de l’OM et de Manchester City désormais consultant sur Canal +.