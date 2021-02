PSG : un ancien entraîneur démonte toutes les rumeurs au sujet de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Malgré son triplé au Camp Nou il y a deux mardis et le fait qu'il soit annoncé comme un futur Ballon d'Or, Kylian Mbappé possède de nombreux détracteurs. Qui lui reprochent ses mouvements d'humeur sur le terrain, sa communication tout en maîtrise et un peu trop lisse, son insouciance perdue depuis qu'il a rejoint le PSG, etc. Mais au micro de BT Sport, son ancien entraîneur Thomas Tuchel a dressé un portrait très flatteur du champion du monde.

"C'est un requin"

"Marquer trois buts au Nou Camp, c'est un message. C'est ce qu'il demande à lui-même. C'est son potentiel, ce qu'il a en lui. Il est toujours jeune, il est super affamé. C'est un requin dans sa mentalité. Il veut attraper tout ce qu'il peut avoir. C'est la mentalité qu'il faut dans sa manière la plus positive parce que c'est un bon gars."

"En privé, c'est une personne super gentille, super intelligente, super drôle. Mais une fois qu'il est sur le terrain, c'est un requin. Et c'est ce que sont les grands. Si tu mets le petit doigt dans l'eau, ils arrivent ! C'est Kylian."