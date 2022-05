PSG : un ancien Merengue reprend Messi de volée pour sa déclaration polémique sur le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pour TyC Sports, Lionel Messi est revenu sur le sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, estimant que la Casa Blanca n'était pas la meilleure équipe de la compétition. "La meilleure équipe ne gagne pas toujours. Le Real Madrid n'était pas la meilleure équipe cette saison, sans lui enlever aucun mérite car ce sont les champions d'Europe."

Guti répond à Messi

Une déclaration qui n'a pas manquer de faire réagir en Espagne. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Guti, désormais consultant pour l'émission espagnole, El Chiringuito TV, a notamment tenu à répondre à la star parisienne. "Le Real Madrid a montré qu'il était la meilleure équipe de la Ligue des Champions, il a été l'équipe la plus compétitive de cette C1. Et au final, ce sont ces équipes les plus compétitives qui gagnent. Tu peux avoir toutes les étoiles que tu veux, si tu ne te bats pas, c'est difficile de gagner. Le PSG est une super équipe joueur par joueur mais il faut se battre. Que tout le monde soit uni, que tout le monde courre. Qu'il y en ait pas que sept à courir, que tout le monde le fasse. Tout cela influe sur une équipe au final."

🌟"El MADRID ha DEMOSTRADO que era el MEJOR equipo de la CHAMPIONS".



👀@GUTY14HAZ contesta a las palabras de Messi en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/y4eEdvMi5y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 30, 2022

