PSG : un ancien parisien dénonce une carence actuelle

C'est la règle. A chaque situation complexe dans un club de football, quel qu'il soit, les anciens sont souvent appelés à donner leur sentiment. Et le PSG, qui connaît en ce moment-même une légère crise de résultats, en dépit de sa première place en L1, n'échappe pas à la règle. C'est donc Mathieu Bodmer, aujourd'hui au Havre en qualité de directeur sportif, qui est revenu pour footmercato, sur la situation du club parisien.

En pointant un élément bien précis. "Tu as cette finale de Ligue des Champions sur une période Covid, un moment assez particulier où le club aurait pu arracher ce fameux trophée mais depuis, c’est devenu très compliqué sur la scène européenne. Aujourd’hui, c’est surtout une question d’effectif. Il manque un peu de banc de touche, de profondeur pour toujours rester compétitif. Il y a aussi des manques au niveau du leadership, des mecs qui sont capables de prendre la parole et d’impulser quelque chose. Globalement, je pense qu’il y a une refonte à faire à la fin de l’année mais malheureusement, c’est ce qu’on dit tous les ans… On verra si cette refonte, réelle, de l’intérieur, aura lieu cette année ou pas."

