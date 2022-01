PSG : un ancien sulfureux de l’OM et des Bleus pousse Mbappé à déraper !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Kylian Mbappé (23 ans) ne fait pas l’unanimité en France. On l’a vu ce week-end lorsque sa fresque érigée dans sa ville natale de Bondy a été maculée d’insultes et de menaces de mort. Malgré tout, cette exaction ne résume heureusement pas la cote d’amour tissée auprès du grand public, qui apprécie sa personnalité joviale et sa détermination.

Le retraité Patrice Evra s’inscrit dans la seconde catégorie, celle de ceux qui apprécient grandement l’attaquant du PSG. Néanmoins, l’ancien latéral gauche de l’OM et de Manchester United aimerait le voir déborder davantage. Quitte à franchir la ligne rouge, parfois.

« Il possède une bonne éducation. J’aimerais voir Kylian déraper. Je le trouve trop formaté. Je l’adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose, explique le polémique Evra dans Le Parisien. Quand je l’entends parler, j’ai l’impression d’entendre un politicien. Sur le terrain, j’espère qu’il pensera à l’équipe et non à ses objectifs personnels parce que la star, c’est l’équipe, et pas seulement un seul joueur. »

