PSG : un autre ancien critique la gestion qatarie

Il y a quelques semaines, Thomas Tuchel n'a pas manqué de régler ses comptes avec le PSG. C'est peu dire que l'entraîneur allemand, désormais Chelsea, où il est devenu champion du monde, n'a pas apprécié le fonctionnement interne du club de la capitale. Un club qui a grandi trop vite avec l'argent du Qatar, où les stars se sont accumulées sans qu'il y ait l'environnement nécessaire pour gérer leurs ego ou les empêcher de succomber aux tentations. Mardi soir, Unai Emery, autre ancien coach parisien, est allé en ce sens quand il est revenu, pour la télévision TNT Sports Brasil, sur son expérience parisienne.

« C’est difficile de trouver la solution quand tu es dans ce club, parce que tu dois travailler le football aussi. Au niveau personnel, vu que ces joueurs ont beaucoup de choses autour d’eux, il faut faire en sorte de les concentrer uniquement sur le football. Les joueurs le font mais il y a aussi beaucoup d’obligations extérieures, qui les éloignent parfois un peu de ce qu'est le football. Mais c’est un plaisir de travailler avec des joueurs de ce niveau. » Le côté paillettes du PSG a donc des avantages mais aussi des inconvénients !

