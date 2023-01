PSG : un autre coup dur en plus de l'OM pour le marathon de février

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Le mois de février s'annonce comme celui de tous les dangers pour le Paris Saint-Germain, qui a vu sa position en championnat se fragiliser depuis le début de l'année avec des défaites à Lens (1-3) et à Rennes (0-1). En plus de leur très attendu 8e de finale de Champions League contre le Bayern Munich, les joueurs de la capitale vont devoir affronter l'OM à deux reprises, en Coupe et en Ligue 1, mais également se déplacer à Monaco.

Et comme si cela ne suffisait pas, ils voient le Bayern Munich retrouver des couleurs. En effet, ce mardi, Sadio Mané a repris la course. Blessé à un péroné, le Sénégalais avait dû faire une croix sur la Coupe du monde. Il était également annoncé forfait pour le choc face au PSG. Mais en reprenant la course à trois semaines du déplacement au Parc, il y a de bonnes chances, si la douleur ne se réveille pas, qu'il soit finalement titulaire lors de ce match si important pour les champions d'Allemagne.