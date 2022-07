PSG : un nouveau joueur de équipe de France dans le onze de Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Prendre la nationalité française est à la mode cet été dans le monde du sport. Alors que le basketteur Joël Embiid vient tout juste d'être naturalisé, c'est désormais au tour d'un autre sportif de déclarer son amour à l'Hexagone.

Interviewé par Sportweek, le supplément de la Gazzetta Dello Sport qui paraîtra demain, Marco Verratti (29 ans) a en effet déclaré sa flamme à son pays d’adoption, lui qui joue au PSG depuis le mois de juillet 2012.

« Paris est une ville fantastique, et ce pays m'a beaucoup donné. Je me sens très Français tout en restant Italien. Un jour, je demanderai la nationalité française, étant donné que mes enfants sont nés ici », a déclaré le milieu de terrain italien, qui a disputé plus de 240 matchs sous le maillot du PSG.