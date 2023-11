PSG : un autre Parisien que Kang-In Lee fait de l'ombre à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Recruté pour 50 M€ cet été, Ousmane Dembélé rate totalement sa première partie de saison avec le PSG. Après quinze matches toutes compétitions confondues, l'ailier n'a délivré que quatre passes décisives. Il s'est surtout distingué par une maladresse rare devant le but. Pourtant, une étude réalisée l'observatoire du foot montre qu'il n'y a pas plus décisif que lui sur la planète football ! VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Dembélé 2,36 passes clef par match En 2023, entre le FC Barcelone, l'équipe de France et le PSG, Ousmane Dembélé a tourné à une moyenne de 2,36 passes pouvant déboucher sur une occasion par rencontre. Le plus impressionnant, c'est que son dauphin, Leroy Sané (Bayern), n'affiche qu'une moyenne de 1,92 ! Kylian Mbappé, 4e, est à 1,87. Ainsi, après Lee Kang-in dont les maillots se vendent plus que les siens au PSG, le natif de Bondy voit un autre partenaire lui faire de l'ombre. Heureusement qu'au classement des buteurs, il continue de mettre tout le monde d'accord (13 en L1, 6 de plus que son dauphin). Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 🎥 𝙄𝙉𝙎𝙄𝘿𝙀



Dans les coulisses de la victoire 🆚 Reims avec le triplé de @KMbappe. Grâce à ce succès le @PSG_inside prend la tête de la #Ligue1 🔴🔵#SDRPSG I @OoredooQatar pic.twitter.com/rW1k9CEzNI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 14, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Même s'il passe complètement à côté de sa première partie de saison avec le PSG, Ousmane Dembélé est le joueur le plus décisif de la planète football selon une équipe, puisqu'il délivre 2,36 passes pouvant déboucher sur une occasion par partie. Loin devant la concurrence, dont Kylian Mbappé.

Raphaël Nouet

Rédacteur