PSG : un autre Parisien que Mbappé promis au Ballon d'Or

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Même les blessures n'ont pas d'impact sur son rendement. Et si le PSG avait annoncé, au travers d'un communiqué, qu'on ne reverrait pas Warren Zaïre-Emery avant 2024, le prodige du club parisien a bel et bien effectué son retour hier, samedi, face au FC Nantes à l'heure de jeu. Oublié, donc, le vilain coup à la cheville avec les Bleus et place, cette semaine, au choc de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.

Déjà l'un des meilleurs au monde

Ce dimanche, dans l'émission Télé Foot, il a une fois encore été question du joueur parisien. Et comme on est jamais mieux servi que par soi-même, c'est le clan WZE, via son agent Jorge Mendes, qui a pris la parole. Avec des mots forts qui laissent espérer les plus grandes choses. La preuve. "Il est déjà l’un des meilleurs milieux au monde et il sera sans doute l’un des meilleurs joueurs au monde. Peut-être qu’un jour il gagnera le Ballon d’Or. C’est un très bon exemple pour tous les jeunes. À seulement 17 ans, il sait quoi faire et comment faire."

"C'est déjà l'un des meilleurs milieux de la planète (...) Peut-être qu'un jour, il gagnera le Ballon d'Or."



Conseiller de Warren Zaïre-Emery, Jorge Mendes lui adresse un petit mot pour son retour à la compétition. ⚽️ pic.twitter.com/vMVaGsVHCH — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 10, 2023

Podcast Men's Up Life