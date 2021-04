PSG : un autre que Neymar a fait n’importe quoi contre le LOSC et inquiète avant le Bayern

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Mauricio Pochettino a gardé le suspense pour la composition de son équipe type ce soir contre le Bayern Munich (21h). Le poste de latéral droit lui pose notamment quelques tracas suite au forfait d’Alessandro Florenzi. L’Équipe avance que Thilo Kehrer est le mieux parti pour être titulaire en Bavière dans un 4-2-3-1 proche de celui aligné contre le LOSC samedi en L1 (0-1).

Le défenseur allemand n’avait pas sorti le match de l’année, Pochettino le remplaçant même par Colin Dagba peu après l’heure de jeu (64e). Pour Geoffrey Garétier, Kehrer (24 ans) est une option risquée pour le PSG tant il n’a jamais chassé tous ses fantômes du passé en C1.

« Il ne s’est jamais remis de sa boulette face à Manchester United »

« Lors de la finale Thilo Kehrer avait été en grande difficulté face à Kingsley Coman. Et là, vu son degré de confiance… Contre Lille, on l’a vu faire n’importe quoi, a-t-il tonné au Late Football Club. Ce joueur ne s’est jamais remis de sa boulette face à Manchester United. Depuis, je n’ai jamais vu un match incontestable où on s’est dit que Kehrer justifiait les 37M€ de son transfert. Parce qu’il n’a jamais pu enchaîner comme titulaire ? Ça fait trois saisons au PSG, s’il avait été bon il aurait enchaîné. »