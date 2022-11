Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

C’est un sujet qui hérisse les cheveux des supporters du PSG. Selon L’Équipe, les propriétaires qatariens envisagent de quitter le Parc des Princes pour trouver un meilleur stade pour accueillir leurs adversaires. « Paris mérite un meilleur stade. Ma première option est de ne pas bouger. Mais la Ville de Paris nous pousse à déménager », a confié Nasser Al-Khelaïfi hier au média Bloomberg. Une déclaration qui a autant surpris au PSG qu’à la Mairie de Paris.

« Je ne m’attendais ni à ces propos ni au timing, a expliqué à L’Équipe Pierre Rabadan, l’adjoint aux Sports et aux Jeux Olympiques à l’Hôtel de Ville. Nous échangeons depuis longtemps avec le PSG sur les travaux d’agrandissement du Parc. Un jour, ils nous ont dit qu’ils souhaitaient en devenir propriétaires pour les faire. On leur a alors répondu de nous faire une proposition. Ils sont revenus avec une somme très faible. On en était resté là. » Une proposition qui serait très en deçà des 350 M€ évoqués.

Deux alternatives au Parc se dégagent : le Stade de France (80 000 places) ou trouver un terrain pour construire une nouvelle enceinte du côté de Poissy (où le PSG va ouvrir son nouveau centre d’entraînement en 2023) ou l’hippodrome de Saint-Cloud. La première option ne ferait pas l’unanimité. « L’axe de communication qui relie notre commune est déjà suffisamment encombré et il n’y a pas de desserte en transports publics. Je ferai tout pour m’y opposer », assure Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye, la commune du Camp des Loges, actuel centre d’entraînement du PSG.