PSG : un Brésilien évoque une nouvelle agression sur Messi

L'aventure de Lionel Messi à Paris a failli tourner court. Si le défenseur vénézuélien Adrian Martinez avait mis un peu plus de puissance dans son tacle odieux, il aurait certainement briser la jambe de La Pulga. Et peut-être mis un terme à sa carrière. Heureusement pour les passionnés de football, Messi s'en est tiré avec une grosse frayeur et une plaie au tibia.

Mais alors que se joue ce soir un Brésil-Argentine qualificatif pour la Coupe du monde 2022, l'Argentin doit savoir qu'il risque une nouvelle agression. C'est en tout cas ce qu'a conseillé l'ancien international auriverde Felipe Melo : "Comment arrêter Messi ? Un coup de coude en pleine tête (rires) ! Sérieusement, il n'y a rien à faire avec lui. Il vient d'une autre planète. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Ensuite arrive Cristiano Ronaldo, qui est une machine". Un joli compliment. Espérons pour Messi que les Brésiliens n'auront retenu que ça de la déclaration de Felipe Melo…

Los colegas de @superfutbol @TyCSports entrevistaron a Felipe Melo... El tema fue Messi



Imperdible su respuesta pic.twitter.com/SKppxlkcHG — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) September 3, 2021