PSG : un cadeau de Noël à 100 millions de dollars pour Wanda Nara ?

Le feuilleton entre Wanda Nara et Mauro Icardi a pris plus d'un tour inattendu. Il y a quelques semaines, le joueur prêté par le PSG avait publié des photos avec l’Argentine lors de ses vacances aux Maldives. Cependant leur histoire est bien terminée, ils vont divorcer. Selon les informations d’Olé, la séparation va rapporter beaucoup d’argent à l’ex-compagne de Mauro Icardi. Le quotidien sportif affirme que Wanda Nara pourrait récupérer pas moins de 94 millions d’euros en termes de biens immobiliers et autres articles de luxe… 🦁 Mauro Emanuel Icardi📸 pic.twitter.com/E1IGXIuTub — Fotomaç (@fotomac) December 22, 2022

Pour résumer Le divorce entre l’attaquant du PSG prêté à Galatasaray, Mauro Icardi et Wanda Nara pourrait rapporter 94 millions d’euros à son ex-compagne. Une situation qui va coûter cher à l'international argentin qui tente de se remettre en forme en Turquie...

Thomas Salis

Rédacteur