PSG : un cador déjà prêt à dégoupiller à Manchester City ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG va bientôt savoir. Battus en demi-finale aller de la Ligue des champions mercredi au Parc des Princes (1-2), les hommes de Mauricio Pochettino doivent une revanche demain à Manchester City (21h). Ce week-end, les hommes de Josep Guardiola sont en confiance et se sont un peu plus rapprochés du titre en dominant Crystal Palace (2-0) avec un nouveau clean-sheet à la clé en championnat (18).

Si City possède également la meilleure défense de la C1, Ruben Dias (23 ans) n’y est pas étranger. Opta révèle que le défenseur central portugais - pisté un temps par l’OL - est le joueur de Premier League qui, en 2020-2021, a touché le plus de ballons (2 332), celui qui a réussi le plus de passes en moyenne (93,4 %) et le deuxième ayant réalisé le plus d’interceptions (12) !

Paredes chargé de faire dégoupiller Dias ?

Débarqué à Manchester au cours du mercato estival, Dias possède toutefois un défaut remarqué par les observateurs : il peut parfois sortir de son match en raison de son côté sanguin. Le PSG pourrait miser là-dessus à ses fins personnelles. « Un éventuel exploit des Parisiens passera une volonté d’empêcher City de subtiliser la balle et aussi, peut-être, par des tentatives de faire sortir Ruben Dias de ses gonds, analyse L’Équipe. Leandro Paredes, qui dispose d’un vrai savoir-faire en la matière, s’y était attelé à l’aller, mais sans réussite. »