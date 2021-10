PSG : un casse-tête insoluble se profile déjà pour Mauricio Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Si, pour l'instant, Mauricio Pochettino parvient à gérer la difficile concurrence entre ses gardiens Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au PSG, l'Argentin est assis sur une bombe à retardement avec une guerre des goals condamnée à éclater.

Pour l'ancien gardien Jérôme Alonzo, qui s'est confié au Parisien, il n'y a pas d'autres issues... d'autant que les deux méritent de jouer : « Quand tu es en concurrence avec un gardien, que le mec te fait ce match-là, contre City, alors que tu as été bon avant et que tu es sur le banc au nom de l'alternance dictée par un choix qui n'est pas celui de Pochettino non plus, je peux vous dire que ça doit être quelque chose de très, très, très particulier à vivre... »

« Le truc qui mettra le feu aux poudres, il arrivera »

Pour l'heure, Navas comme Donnarumma donnent le change mais cela ne durera pas, estime le consultant : « Je pense qu'un jour ou l'autre l'un des deux aura accumulé trop de frustration en se retrouvant sur le banc après un bon match, et ça va devenir invivable. Le truc qui mettra le feu aux poudres, il arrivera. Il y aura une interview ou le mot de trop, via l'agent, la femme ou dans le vestiaire. Parce que maintenant on va renvoyer Gigio sur le banc après le match qu'il a fait ? Vous croyez qu'il va le vivre comment ? On n'est même pas en octobre, donc là c'est la lune de miel. Mais pour les 8e, les quarts, les demies, le staff va faire quoi ? Tu vas expliquer comment ? »

Il faudra aussi ajouter à cela les luttes d'influence dans le vestiaire entre les amis de Keylor Navas et les partisans de l'ancien gardien du Milan AC. Un dossier qui crisperait déjà Gigio selon la presse italienne...