PSG : un champion du monde 98 envoie Messi, Neymar et Mbappé au tapis !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

L’ancien arrière gauche de l’équipe de France s’est prononcé quant au trio d’attaque du Paris Saint-Germain. Alors que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont toujours attendus à livrer tous leurs secrets, Bixente Lizarazu a remis, selon lui, les pendules à l’heure. « Le trio, j'ai l'impression que c'est un fantasme encore. Ce n'est pas de la réalité. Le duo j'y crois. On a vu les prémices entre Mbappé et Messi. Mais à 3 c'est beaucoup plus compliqué. Le Neymar de Barcelone était plutôt un ailier, et plus au service de Messi. Là, Neymar au PSG est un meneur de jeu, ce qui en fait deux avec Messi. C'est pour ça que ce trio-là va mettre du temps à se mettre en place », a indiqué l’actuel consultant de la chaîne TF1. Le natif de Saint-Jean-de-Luz a aussi souligné l’importance de profiter de l’absence de Neymar blessé à Saint-Étienne. « Il faut profiter de l'absence de Neymar pour que ce duo Messi-Mbappé soit très efficace. Mais on aura toujours ce problème d'équilibre, de solidité défensive, qui sera toujours un problème à Paris. »