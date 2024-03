PSG : un champion du monde défend Mbappé contre Luis Enrique et le club

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si Kylian Mbappé est au cœur d’une grosse polémique après avoir assisté à la deuxième période d’AS Monaco – PSG (0-0) en tribune avec sa famille plutôt que sur le banc des remplaçants suite à sa sortie, le capitaine de l’équipe de France a encore quelques soutiens qui ne jugent pas cette attitude déplacée. Rami évoque une « petite réaction » C’est notamment le cas du Champion du Monde 2018 Adil Rami, désormais consultant sur Prime Video, qui a justifié l’attitude du Bondynois et pris sa défense : « A qui a-t-on le plus de reproches à faire ? Au PSG ou à Kylian ? », interroge l’ancien défenseur du LOSC, de l’OM et de Troyes avant de poursuivre : « Depuis le début de saison, Kylian est irréprochable. C’est un professionnel, un compétiteur. Comme Messi et Ronaldo, peut-être pas à ce niveau-là parce qu’il faut du temps, mais c’est quelqu’un qui veut marquer le monde du football par ses stats, ses buts. Donc il a besoin d’être sur le terrain, d’être titulaire. Il y a de l’égo dans tout ça aussi. Là, il a cette petite réaction par rapport aux actions du PSG et on lui tombe dessus… » Une position d’ami qui parait quand même difficilement audible du côté des supporters… Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Adil Rami relativise beaucoup la polémique autour de l’attitude de Kylian Mbappé lors du match AS Monaco – PSG (0-0). Le Champion du Monde 2018 évoque davantage une "petite réaction" en réponse à l'attitude beaucoup plus méchante du club.

Alexandre Corboz

Rédacteur