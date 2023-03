PSG : un chouchou de l’émir autre que Conte et Mourinho pour remplacer Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

On l’a déjà dit la semaine dernière : le PSG ne se précipitera pas pour trancher l’avenir de Christophe Galtier. Les dirigeants qataris attendent le bon moment pour faire le bilan de son action débutée l’été dernier. Pour l’heure, rien ne presse : le technicien marseillais est en poste jusqu’en fin de saison. En attendant, plusieurs noms sont avancés pour lui succéder sur le banc du PSG. Après José Mourinho et Antonio Conte, récemment débarqué de Tottenham, voici venu celui de Roberto Mancini ! Selon Il Messagero, qui confirme les options Mourinho et Thiago Motta, l’actuel sélectionneur de l’Italie pourrait avoir des envies d’ailleurs et le PSG suivrait ce dossier avec attention. Le technicien transalpin a toujours fait partie des coaches qui plaisaient aux Qataris depuis leurs arrivée en 2011. Reste à savoir s'ils seraient enfin décidés à passer à la vitesse supérieure en cas de départ de Galtier cet été. ⚡️ Le #PSG songerait à Roberto Mancini 🇮🇹



Pour résumer Si les dirigeants du Paris Saint-Germain ne veulent pas se précipiter pour l’avenir de Christophe Galtier, il n’empêche que plusieurs noms de techniciens reconnus sont déjà évoqués pour le remplacer la saison prochaine.

