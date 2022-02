PSG : un coéquipier de Messi l’a sèchement recadré aux yeux de tous !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG s’est incliné samedi à Nantes (1-3) et n’a pas confirmé les espoirs nés de sa victoire contre le Real Madrid en Ligue des champions (1-0). Très critiqué mardi dernier après sa prestation au Parc des Princes, Lionel Messi a un peu relevé la tête à la Beaujoire même si les supporters sont en droit d’attendre encore beaucoup mieux.

Il est vrai que son penalty raté face au Real Madrid reste encore dans toutes les mémoires mais cette action manquée n’est pas la celle qui lui aura été reprochée dans cette rencontre. Son repli défensif n’a pas été optimal non plus, comme on peut le voir sur cette séquence où Danilo Pereira lui crie dessus après avoir manqué de muscle pour stopper une attaque merengue.

Du coup, le milieu de terrain portugais du PSG a été obligé de découper Vinicius Junior et n’a pas manqué de « crier » sur son compatriote argentin. Qui a dit que Messi était intouchable dans le vestiaire du PSG ?

Danilo fou de rage contre Messi qui ne revient pas défendre après la perte de balle 😳



📽 @RMCsport pic.twitter.com/kslc0EkMa3 — M|Miotto (@Maxmiotto_) February 20, 2022