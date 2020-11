PSG : un collègue prend la défense de Tuchel face à Leonardo

La Une de France Football cette semaine résume assez bien la situation de Thomas Tuchel : est-il victime ou coupable ? Victime du dénigrement permanent du PSG en France, de la politique de Leonardo ou coupable d'être toujours en conflit avec ses supérieurs et de ne pas faire mieux jouer ses équipes ? L'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac, s'est invité dans le débat ce mercredi lors de la conférence de presse qui s'est tenue à 48h de la réception des champions de France. Et pour lui, Tuchel est assurément une victime…

"Il n'aurait pas pu faire plus"

« L'entraîneur est toujours le responsable pour tout. Si tu gagnes, ce n'est pas grâce à toi, et si tu perds, c'est de ta faute. De mon point de vue, c'est trop facile de toujours montrer l'entraîneur du doigt. Je sais que Thomas est un bon gars, un très bon entraîneur. Qu'aurait-il pu faire de plus la saison dernière ? Il a remporté quatre trophées et a mené son équipe jusqu'à la finale de la Ligue des champions. Il n'aurait pu faire plus que s'il avait entraîné le Bayern Munich et en avait gagné cinq. »

Il faut croire que débat qui dure depuis un an et demi au Paris Saint-Germain sera tranché au printemps, quand auront lieu les tours à élimination directe de la Champions League…