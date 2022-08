PSG : un consultant l'assure, Paris peut faire trembler l'Europe

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Hier soir, comme vous le savez, le PSG a une nouvelle fois fait forte impression, en écrasant cette fois le LOSC en clôture de la 3eme journée de Ligue 1, sur le score de 7-1. Une performance saluée, comme ill se doit, par un certain Thierry Henry, au micro d’Amazon Prime Vidéo.

"Ce qui m’intéresse, c’est de voir ce que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé font quand ils n’ont pas la balle. Et là, même à 5-1, 6-1, 7-1, ils revenaient toujours défendre ! S’ils continuent comme ça, je vous le dis : attention à la France et attention à l’Europe aussi !"