PSG : un contrat signé avec un site de paris interdit en France !

Après le partenariat avec des sociétés ne commercialisant pas en France (Ooredoo, QNB), après des tournées inventées uniquement pour justifier un contrat surévalué (QTA), le PSG se lance dans le sponsoring avec des compagnies interdites en France ! Le journaliste Philippe Auclair, qui ne cesse de pointer du doigt les liens dangereux unissant le monde du football et les sociétés de paris en ligne, a révélé que le club de la capitale faisait désormais la promotion de 1Xbet.

Or, il s'agit d'une entreprise russe, ce qui ne manque pas d'interpeller en ces temps où le pays de Vladimir Poutine fait la guerre en Ukraine, mais en plus, de forts soupçons planent sur elle et elle est interdite en France ! Cerise sur le gâteau amer : Kylian Mbappé, qui ne veut plus associer son image à des jeux de hasard en équipe de France car ils corrompent la jeunesse, est bien présent sur l'affiche commerciale du PSG...

So 1Xbet, the super-dubious Russian bookmaker who was kicked out of the UK and can't operate legally in France, has just signed a partnership deal with @PSG_English? What the hell is going on here? https://t.co/xxQINLPUdV