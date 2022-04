PSG : un coup de sang de Mbappé a laissé des séquelles sur un crack de L1

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Téji Savanier n'a pas la mémoire courte. Dans les colonnes du Midi Libre, le milieu offensif de Montpellier a beau être présenté comme l'un des esthètes de Ligue 1 aujourd'hui, il n'oublie pas qu'à ses débuts dans l'élite avec Nîmes, il a été victime d'une cabale des mêmes journalistes qui l'enflamment aujourd'hui.

Savanier a mal vécu son étiquette de boucher

En cause ? Son accrochage avec Kylian Mbappé, qui avait valu au natif de Bondy de prendre son premier et seul carton rouge avec le PSG. S'il reconnaît que sa faute était grossière, Savanier estime avoir été jeté aux flammes un peu trop rapidement :

« Ce qui m’a énervé en fait, c’est lors de ma première année en L1. Je fais un petit geste sur Mbappé, je prends cinq matchs de suspension et tous les journalistes de France ont dit : "Ce n’est pas un joueur, c’est un boucher." Ça, je ne l’ai pas oublié mais j’ai fermé ma gueule, j’ai travaillé et aujourd’hui, je suis là où je suis et je suis très content du chemin ».

