PSG : un cousin de l'émir du Qatar dément une vente en se moquant de l'OM

L'annonce hier soir par l'émission El Chiringuito de la volonté de l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, de vendre le PSG a été accueillie avec joie par l'ensemble des passionnés de football en France, moins ceux du club de la capitale. Mais elle a été aussitôt démentie par les dirigeants parisiens. Et le cousin de l'émir, Khalifa bin Hamad bin Jabor Al Thani, président du club Al-Arabi, s'est chargé sur Twitter de mettre les points sur les i en taclant l'OM à quatre jours du Clasico.

"Mes amis de l'OM. Nous n'allons pas partir tout de suite. Alors n'espérez pas être champions de sitôt." On vous laisse imaginer la violence des commentaires à son tweet... Khalifa bin Hamad bin Jabor Al Thani semble cependant une source fiable concernant les arcanes du PSG. On se souvient en effet que l'été dernier, il avait annoncé un accord entre le PSG et Lionel Messi plusieurs jours avant que le transfert ne soit officialisé...

My friends @OM_Officiel

We won't be leaving soon.

So please don't think about winning the league title soon..#Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/gjH6NfCH2L