PSG : un Cristiano Ronaldo bis jouerait déjà aux côtés de Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG: Pochettino, Messi, que penser des nominations aux trophées UNFP ?

Parmi les nombreuses rumeurs circulant autour du PSG, l'une fait état d'une arrivée de Cristiano Ronaldo cet été. Cible des Qataris depuis de nombreuses années, le Portugais pourrait quitter Manchester United, qui ne jouera pas la Champions League la saison prochaine. Et Paris serait l'un des rares clubs à pouvoir assumer sa fiche de paie tout en lui proposant un challenge à la hauteur de ses attentes, c'est-à-dire remporter la C1. Ce serait alors son sixième sacre personnel, ce qui en ferait le recordman avec le regretté Paco Gento.

Mais avant de pouvoir rêver d'une association Messi-Ronaldo, les supporters du PSG peuvent déjà se réjouir de compter dans leurs rangs un joueur ayant la même mentalité que le quintuple Ballon d'Or. Ce joueur, c'est son compatriote Danilo. Dans L'Equipe du jour, on peut lire : "Sa force physique, couplée à sa grande capacité de travail, fait dire à son ancien président à Funchal, Carlos Pereira, qu'il y a chez Danilo des similitudes avec un certain... Cristiano Ronaldo "dans sa façon d'y croire plus que tout, son dévouement au travail, son esprit de vainqueur, sa volonté". Une sacrée comparaison mais qui n'est finalement pas une surprise. Le "tank" à la voix douce est apprécié partout où il passe".

La une de L'Équipe du dimanche 8 mai.

🗞️ Lire le journal > https://t.co/c1Pv1o5KkO pic.twitter.com/f42KADbfaq — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 8, 2022

Pour résumer Une rumeur fait état d'une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG cet été. Mais d'après la plupart des observateurs, l'équipe de la capitale possède déjà dans ses rangs un joueur avec une mentalité aussi exemplaire que celle du quintuple Ballon d'Or.

Raphaël Nouet

Rédacteur