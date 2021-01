PSG : un défenseur de Montpellier promet déjà l'enfer à Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce vendredi soir, le PSG va recevoir Montpellier avec l'ambition de confirmer sa prise de pouvoir sur la Ligue 1 cette saison. Le club de la capitale espère notamment compter sur un Kylian Mbappé en forme, lui qui n'a toujours pas marqué en 2021 et semble afficher quelques limites dans le jeu depuis plusieurs semaines.

Et malheureusement pour lui, Montpellier n'a aucune intention de lui dérouler le tapis rouge. Même s'il se méfie du joueur, Pedro Mendes a déjà prévenu dans une interview accordée à Goal. Il va tout faire pour que Mbappé passe encore une soirée difficile. « Il doit passer une mauvaise soirée, on va tout faire pour. Ce genre de joueur est toujours difficile à contrôler, il est tellement imprévisible. Il n'y a pas de théorie spécifique pour bien défendre face à lui. On va devoir éviter qu'il prenne de la vitesse, ce sera un travail collectif », estime Mendes.

Mendes ne craint pas l'impact Pochettino

Par ailleurs, le défenseur a évoqué l'arrivée de Pochettino sur le banc. Et Pedro Mendes ne s'attend pas à des changements révolutionnaires pour l'instant. « Vous savez, Paris reste toujours Paris, peu importe le coach. Pochettino arrive avec ses idées. Il va sûrement changer des choses, mais ils n'ont pas encore eu le temps d'assimiler totalement ce qu'il veut mettre en place. Notre dernier match face au PSG remonte à un mois. Il n'a pas pu tout changer du jour au lendemain », a conclu le défenseur héraultais.