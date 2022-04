PSG : un dossier explosif sort sur Neymar, l'émir va lui régler son compte

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Ce samedi, L'Equipe consacre deux pages à Neymar, qui aurait fini de lasser le Qatar entre ses blessures à répétition, son hygiène de vie peu professionnelle et le fait qu'il ne soit pas décisif en Champions League. Le quotidien sportif en profite pour confirmer ce dont tout le monde se doute : en plus de toucher de gros salaires au PSG, ses stars signent également des contrats énormes avec des entreprises qataries. Une façon de contourner le FPF et de s'assurer qu'elles restent longtemps... Neymar recevait ainsi 20 M€ par an (!) de QNB avant une réévaluation en 2019 et est également sous contrat avec Qatar Airways...

Prolongé l'an dernier, le Brésilien est aujourd'hui poussé vers la sortie par l'émir, qui se rend compte qu'il n'en a pas pour son argent et qui constate que l'attaquant "préfère Paris au PSG". Mais il sait qu'il a très peu de chances de trouver preneur, vu ses états de service et ses exigences financières. D'après L'Equipe, Neymar devrait donc se prendre un double coup de pression de Doha, qui lui suggérerait fortement de briller la saison prochaine avec le PSG mais également à la Coupe du monde avec le Brésil...

Pour résumer L'avenir de Neymar au PSG fait beaucoup parler dans la mesure où l'émir du Qatar se serait lassé d'un joueur à qui il a donné beaucoup d'argent via du sponsoring détourné. Mais il sait qu'il ne peut pas s'en séparer cet été, un an après l'avoir prolongé.

