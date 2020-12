PSG : un dossier flippant pour Neymar et Mbappé ressort sur Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans les heures ou les jours qui viennent, Mauricio Pochettino va retrouver un club dont il a porté le maillot il y a un peu moins de 20 ans. Le coach argentin devrait, sauf cataclysme, remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG.

Une arrivée synonyme de nouvelle méthode pour un coach qui a fait ses preuves en amenant Tottenham en finale de Ligue des champions. Adepte de Marcelo Bielsa, Pochettino est surtout un coach très méticuleux dans la préparation de ses équipes. Quitte à pousser cela à l'extrême.

Pochettino laisse ses joueurs au bout du rouleau

Dans les colonnes de Libération, Morgan Schneiderlin, le milieu de l'OGC Nice qui a côtoyé Pochettino à Southampton, garde un souvenir musclé de son ancien coach. « C’est le meilleur coach que je n’aie jamais eu, tout simplement. Déjà, dans sa préparation physique, il fait bosser les joueurs comme des chiens, on était tous morts. Ça nous est arrivé d’avoir des courbatures la veille voire le matin des matches. On se disait "Comment on va pouvoir jouer comme ça ?", et finalement, ça passe. »

Neymar, Mbappé et l'ensemble du vestiaire parisien sont donc prévenus. A partir du 3 janvier, date de la reprise parisienne où Pochettino devrait bien être présent, il y aura du boulot au programme.