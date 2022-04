PSG : un énorme chèque raflé par Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a signé ce mardi un partenariat avec une plateforme spécialisée dans la cryptomonnaie, le site socios.com, et fera de lui un ambassadeur de la société.

Selon les informations de Reuters, l'ancien joueur du FC Barcelone devrait toucher 18 millions d'euros avec ce nouveau contrat, qui s'étale sur trois ans. "Être ambassadeur est une source de fierté, ce dans le but de créer un avenir avec des opportunités d'interaction plus nombreuses et de meilleure qualité pour les fans du monde entier", a commenté l'Argentin.

