PSG : un couac scandaleux à venir en Ligue des Champions ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La qualification du PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions ne souffre d’aucune contestation. En deux matches, les hommes de Luis Enrique ont montré qu’ils étaient nettement au-dessus de la Real Sociedad (2-0, 2-1). Au tour suivant, le niveau sera forcément plus élevé et Alain Roche craint que le jeune effectif du PSG (25 ans et 27 jours, soit le jeune des 16 engagés en 8es) ne soit trop juste face aux cadors européens et devant le corps arbitral...

« Ça peut aussi jouer sur les décisions arbitrales »

« C’est difficile de dire si ce PSG peut aller jusqu’en finale et remporter l’épreuve. En foot, tout est possible, quand Chelsea gagne (en 2011-2012 puis 2020-2021), on ne s’y attend pas, rappelle l’ancien défenseur parisien. C’est peut-être un inconvénient au départ car c’est une compétition qui demande de l’expérience, comme on le voit avec le Real Madrid. Ça peut aussi jouer sur les décisions arbitrales qui sont souvent plus favorables aux grands clubs. On va voir le tirage pour les quarts, le PSG a fait le job, il était favori et s’est qualifié. C’est un bon point pour la confiance des jeunes. »

Podcast Men's Up Life