PSG : un énorme recueillement prévu pour Sergio Rico !

Depuis le 28 mai dernier, le gardien du Paris Saint-Germain, Sergio Rico, est hospitalisé à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville suite à un très grave accident de cheval, qui l'a plongé dans un coma.

Une messe en l'honneur de Sergio Rico !

Pour apporter du soutien au portier espagnol, une messe d’intercession sera réalisée ce jeudi au sein de la paroisse de la Madeleine, à Paris. "Tous les supporters du PSG, et au-delà, leurs amis et admirateurs de Sergio Rico sont invités à s’unir par leur présence et par leur prière à ce moment de recueillement", a indiqué la paroisse de la Madeleine dans un communiqué.

🔗 Communiqué de la paroisse de la Madeleine ‼️ pic.twitter.com/80AV7dHmNw — 100% Jésus (@100_100Jesus) June 6, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur