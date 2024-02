PSG : un énorme scandale entache la victoire contre le LOSC

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG a bien préparé son dernier galop d’essai avant le retour de la Ligue des champions. En dominant le LOSC (3-1), les hommes de Luis Enrique ont même envoyé un signal fort à la Real Sociedad. Sauf que cette belle partition a été entachée par une polémique extra-sportive. Avant le début de la rencontre, Michel Montana, le speaker du Parc des Princes, a ainsi été obligé de faire une annonce au micro après que des chants homophobes ont été lancés du côté du parcage du LOSC et de la tribune Auteuil.

Des chants homophobes lancés au Parc

Des chants qui ont repris pendant le match et qui ont obligé une nouvelle fois le speaker à rappeler à l’ordre les fautifs. Le Collectif Ultras Paris a également adressé un message à Anne Hidalgo, la maire de Paris, après une nouvelle semaine d’échanges par médias interposés au sujet du stade : « Sans le PSG, le Parc n’a plus de Prince, pouvait-on lire. Hidalgo tue Paris et sa magie. Récupéré par les politiques, un stade créé pour le peuple. » Ambiance...

Podcast Men's Up Life