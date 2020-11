PSG : un ex coéquipier casse une idée reçue sur Neymar

Si certaines personnalités du football s'agacent parfois de l'attitude de Neymar Jr sur le pré, le traitant de pleureuse ou de simulateur, le Brésilien du Paris Saint-Germain garde également des soutiens forts parmi ses ex-coéquipiers.

« Cela crée une image qui n'est pas vraie »

C'est notamment le cas de Kevin Trapp, le gardien de l'Eintracht Francfort, avec qui il a passé un an au PSG et qui a cassé, dans un entretien au site officiel de son club, la fausse image que traine Neymar dans le milieu.

« Bien que les gens ne le connaissent pas, on a beaucoup écrit sur lui. Cela crée une image qui n’est pas vraie, a expliqué l'Allemand. Je ne peux rien confirmer. Si vous avez Neymar dans l’équipe, il vous aidera. Il fait ressortir les fautes et vous donne un avantage ». Et si les critiques étaient tout simplement le fruit d'une jalousie latente ?