PSG : un ex prestigieux du club se place pour l’après Pochettino

Sur le banc d'Arsenal depuis décembre 2019, Mikel Arteta n'oublie pas le Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à BeIN Sports, l'ancien joueur du PSG, entre 2000 et 2002 où il a côtoyé Mauricio Pochettino, a confié qu'il se verrait bien entraîner le club de la capitale un jour.

"Le PSG est toujours dans mon cœur"

Mikel Arteta

“Le PSG est une équipe incroyable. Le manager Mauricio Pochettino est un entraîneur dont je suis proche parce que j’ai joué avec lui à Paris. C’est un entraîneur très, très fort et j’espère qu’il va gagner beaucoup de titres avec Paris. Un jour entraîneur du PSG ? J’adore Paris. J’ai de très bons souvenirs là-bas. Ça a été mon premier club professionnel. Le club est toujours dans mon cœur. On ne sait pas mais j’ai beaucoup de travail à Arsenal", a déclaré l'actuel coach des Gunners.

⚽️ #FootballShow

🔴 Mikel Aterta est notre invité ce soir !

👉 Le PSG, son futur

🎙 "Moi futur entraîneur du PSG ? C'est impossible de savoir, j'adore Paris" pic.twitter.com/dsR2NzQgby — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 22, 2021