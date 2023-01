PSG : un extraterrestre pousse à Paris

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Si avec Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar, l'effectif du PSG est déjà bien pourvu en « extraterrestres », la MNM n'est pas la seule à susciter l'admiration dans la Capitale comme l'a reconnu le milieu Vitinha, arrivé du FC Porto cet été.

En effet, d'après France Bleu Paris, l'international portugais serait tombé sous le charme d'un autre milieu du club au point d'en discuter avec son agent Jorge Mendes. Le nom de l'heureux intéressé ? Warren Zaïre-Emery (16 ans).

«C’est qui ce gamin que tu as pris dans ton écurie ? C’est un extraterrestre !», aurait lâché Vitinha au boss de la Gestifute, séduit par les prestations à l'entraînement de Zaïre-Emery. Apparu à six reprises en Ligue 1 et en Ligue des Champions avec le PSG, le milieu français est promis à un brillant avenir...