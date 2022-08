PSG : un faux malaise Mbappé – Messi monté en épingle

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Au PSG, on est déjà en train de gérer un premier problème avec l'affaire du « penaltygate » qui oppose Kylian Mbappé et Neymar Jr lors de la victoire contre Montpellier (5-2). Sur les réseaux sociaux, on s'est également enflammé sur une image du Champion du Monde français bousculant Lionel Messi, laissant imaginer un problème beaucoup plus grave avec Mbappé, boudeur samedi soir pour son retour au Parc des Princes.

Du côté de certains comptes Twitter pro-Barça, une image de Kylian Mbappé bousculant Lionel Messi au moment de tirer son penalty est même devenu virale, l'Argentin ayant balancé un regard interloqué à son irrespectueux coéquipier.

Attention aux interprétations !

Journaliste pour L'Equipe en Catalogne, Florent Torchut a mis en avant la même image sous deux angles de vue (plan serré et montage pour le premier, plan normal pour l'autre) afin de montrer combien les interprétations sont parfois trompeuses.

La même scène en plan large, sans ralenti & sans le noir et blanc qui dramatise le soit disant "coup d'épaule" de #Mbappé et le "regard noir" de #Messi



pic.twitter.com/EGV6TTf4hr — Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 14, 2022

Non seulement, Kylian Mbappé n'a pas bousculé volontairement Lionel Messi mais le prétendu regard noir de la Pulga est beaucoup plus anodin sans le ralenti ni le filtre noir et blanc pour dramatiser une action anodine. L'Argentin regarde simplement ce qu'il se passe entre le Brésilien et le Français sur la suite de l'action. L'art de créer le buzz en somme...